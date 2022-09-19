19 Сентября 2022
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Политика В России
хинштейн александр евсеевич депутат государственной думы рф (2016) | Фото: Накануне.ru

"База" и Хинштейн поспорили о мнении правительства насчет запрета ЛГБТ-пропаганды среди взрослых

Глава комитета Госдумы по информполитике, член "Единой России" Александр Хинштейн назвал фейком публикацию "Базы" о том, что правительство, якобы, не поддержало его законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых.

"Правительство ещё не рассматривало мою инициативу об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Профильным ведомством (Минюст) подготовлен проект положительного официального отзыва в поддержку закона", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале и опубликовал скрины документа (в нем, впрочем, указано, что в законопроект должны быть появиться изменения, причем до внесения в Госдуму).

"База" ранее писала, что в правительстве законопроект Хинштейна "завернули", хоть и поддержали концептуально. Мол, депутат не приводит статистики по правонарушениям по статье, которую предлагает ужесточать. Также в отзыве, который видела "База", говорится, что граждане просто не смогут выплачивать большие штрафы, а на силовиков и судей упадет дополнительная нагрузка.

Вероятно, реальная картина станет понятна уже совсем скоро: завтра депутаты откроют осеннюю сессию, в которую и предлагается рассматривать законопроект Хинштейна.

Теги: александр хинштейн, законопроект, правительство, минюст



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