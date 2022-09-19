В Ханты-Мансийске в смерти подростка на пожаре обвинили собственника здания

В деле о гибели 16-летней школьницы на пожаре в Ханты-Мансийске появился подозреваемый.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, обвинение предъявлено владельцу постройки, в которой проживала погибшая девушка.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации, владеющей производственно-бытовым зданием по ул. Строителей, предоставлял часть помещений в здании своим работникам. При этом, помещения не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

"В связи с ненадлежащим состоянием помещений, используемых для проживания, 15 сентября 2022 года во время пожара погибла проживавшая в указанном строении несовершеннолетняя. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.