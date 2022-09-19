Власти России продолжают разрабатывать новое бюджетное правило

Российские власти продолжают работу над новым бюджетным правилом.

"Работа будет продолжена", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласованы ли на прошедшем в понедельник совещании новые параметры бюджетного правила.

Напомним, ранее Министерство финансов РФ внесло в Правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Предлагались следующие параметры: при расчете базовых нефтегазовых доходов ориентироваться на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки.