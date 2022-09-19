Торговый оборот России и Грузии вырос почти на 50% за восемь месяцев

Торговый оборот между Грузией и Россией за восемь первых месяцев 2022 года вырос почти на 50% к аналогичному периоду прошлого года, составив более $1,4 млрд, такие данные со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии приводит ТАСС.

Россия вышла на второе место по размеру торговых партнеров Грузии. За восемь месяцев ее доля в объеме внешней торговли Грузии составила 12,4%. Грузия экспортировала в Россию ферросплавы, вина, легковые автомобили, спиртные напитки, минеральные и пресные воды.

Россия поставила в Грузию нефть и газ, пшеницу и другие зерновые, коксовый уголь, маргарин.

У России есть все шансы догнать первого торгового партнера Грузии – Турцию, у которой оборот с Грузией составил в январе-августе $1,7 млрд, это на 39% больше прошлогоднего показателя. На третьем месте Китай с $1,2 млрд (рост на 30%).