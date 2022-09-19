19 Сентября 2022
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Политика Украина
Владимир Сальдо (2022) | Фото: telegram-канал Владимира Сальдо / t.me/saldo_team

Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью после лечения в Москве

Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью после госпитализации. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба администрации региона.

Как отмечается, Сальдо подтвердил, что курс Херсонской области на вхождение в состав России "остается твердым и неизменным".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области.

Mash писал, что предполагаемый диагноз Сальдо — отравление неизвестным веществом. В августе политик был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в Москве.

Теги: сальдо, херсонская область



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