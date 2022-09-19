19 Сентября 2022
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сочи аэропорт адлер (2008) | Фото: Накануне.ru

Свердловская туристка отсудила деньги за сорвавшийся отдых в Сочи

В Свердловской области туристка через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых на юге.
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Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, между женщиной и турагентом (индивидуальным предпринимателем) был заключен договор туристского обслуживания. Согласно заявке на бронирование, свердловчанка выбрала путешествие на одного человека в Сочи (отель "Ростов 2*") с 31 июля по 10 августа 2021 года.

Туристка внесла предоплату в размере 15 тыс. 920 руб., а в июле ей пришло сообщение, что время вылета изменилось. Предложенная дата клиентку не устроила: она обратилась к турагенту с просьбой об аннулировании брони и возврате денег. Однако тот ничего возвращать не стал.

В консультационном пункте для потребителей, куда затем обратилась женщина, ей помогли составить исковое заявление. В итоге суд принял решение взыскать с туроператора оплаченные денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требований покупателя в добровольном порядке. Всего свердловчанке выплатят около 50 тыс. руб.

Теги: Сочи, отдых, суд



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