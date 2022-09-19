В Перми отложили открытие кладбища Восточное

Открытие в Перми кладбища "Восточное" отложено до 2024 года. Об этом сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на данные "Пермблагоустройство".

Ранее планировалось, что кладбище откроется в конце 2022 года после получения заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Она проводится в рамках муниципального контракта с ООО "ВерхнекамПроект", и, согласно документу, подрядчик должен отчитаться о выполнении работ до октября.

На вопрос о причинах переноса сроков ввода в эксплуатацию кладбища в МКУ не ответили, отметив, что 2024 год обозначен в разработанном проекте.

Обустройство кладбища "Восточное" началось в 2006 году, однако кладбище не вводилось в эксплуатацию из-за незавершенного строительства расположенного на его территории крематория. В 2021 году работы по открытию кладбища возобновились. Его общая площадь составляет 51,4 га, под погребение подготовлено 20,7 га. На такой площади может быть захоронено около 26 тыс. умерших. По расчетам мэрии, Восточное кладбище сможет обеспечить город местами для захоронений на три-четыре года.

Ранее в Перми обсуждался вопрос захоронений - в краевой столице заканчиваются места для погребения.

