19 Сентября 2022
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Экономика В России
документы, ипотека, бумаги, дело, бюрократия (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ЦБ решили ужесточить требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

Регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом (не выше 10%) на первичном рынке жилья будет ужесточено, сообщил Центробанк.

С 1 декабря регулятор установит надбавку к коэффициенту риска в 2,0.

Решение ЦБ объяснил тем, что в последнее время строительные компании стали активнее предлагать программы без первоначального взноса.

"При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска", — отметили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что банки России начали массово поднимать предельный возраст ипотечных клиентов на 5 лет — до 70–75. Так кредитные организации расширяют пул своих клиентов. При этом заемщики получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке.

Теги: цб, ипотека, первоначальный взнос



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