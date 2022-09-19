В ЦБ решили ужесточить требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

Регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом (не выше 10%) на первичном рынке жилья будет ужесточено, сообщил Центробанк.

С 1 декабря регулятор установит надбавку к коэффициенту риска в 2,0.

Решение ЦБ объяснил тем, что в последнее время строительные компании стали активнее предлагать программы без первоначального взноса.

"При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска", — отметили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что банки России начали массово поднимать предельный возраст ипотечных клиентов на 5 лет — до 70–75. Так кредитные организации расширяют пул своих клиентов. При этом заемщики получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке.