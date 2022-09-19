19 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Женщина в бурке. (2021) | Фото: Jan Chipchase / Wikidata

В Иране начались протесты молодежи после смерти девушки, задержанной на неправильное ношение хиджаба

В Иране начались студенческие протесты после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов – из-за неправильного ношения хиджаба. Девушку доставили в отделение полиции, а позже сообщили ее близким о смерти задержанной: якобы, от сердечного приступа. Окружение Амини не верит в версию властей: ее близкие заявили, что девушку били еще в полицейской машине, а затем – в полицейском участке, от чего она и скончалась.

Первые протесты начались с девушек. В соцсетях они начали выкладывать видео с протестом против полиции нравов: сжигали на камеру хиджабы и платки, обязательные для ношения женщинами в Иране, а также коротко стригли волосы. На офлайн-митинги молодеешь начала выходить с лозунгами "Я протестую!" и "Я не хочу умирать!", на видео скандируют "Свободу женской жизни!", передает РИА Новости.

Сообщается, что президент Ирана поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать гибель Амини и выразил соболезнования ее семье. Сегодня к семье Амини лично прибыл с соболезнованиями командующий Корпусом стражей исламской революции в Курдистане.

Теги: иран, протесты, хиджаб, молодежь



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