Продукты не попадут в параллельный импорт

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что продукты не попадут в программу параллельного импорта.

"По продуктам питания у нас дефицита точно нет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах включения продуктов питания в перечень параллельного импорта, уточнив, что обсуждений этого вопроса нет, политика цитирует РИА Новости.

Также Мантуров сообщил о том, что специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется.

"Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролю качества подвергается такому же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку, маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", - приводит издание слова Мантурова.

Ранее вице-премьер заявил о том, что прогноз по объему параллельного импорта в Россию за текущий год скорректирован: он вырос с $16 млрд до как минимум $20 млрд.