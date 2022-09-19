19 Сентября 2022
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Общество В России
Алла Пугачева Максим Галкин (2019) | Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Шукшина: Пугачева уверена в своей безнаказанности

Алла Пугачева, попросившая включить ее в список иностранных агентов, уверена в своей безнаказанности и в том, что что она не пострадает ни при каких обстоятельствах, считает актриса Мария Шукшина.
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Пугачева думает, что она умнее солдат, которые проливают кровь в Донбассе за "иллюзорные цели", но именно они сражаются за Родину, за ее процветание и свободу, о которых упомянула Пугачева, подчеркнула Шукшина.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что "бывшая самая популярная певица страны" желает поражения России и теперь ее место в историческом музее. Она "выпала из истории" России.

Рэпер Тимати с сарказмом заметил, что патриотизм по Пугачевой - это "поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах". Притом что сама она всегда была обласкана властью.

Певец Юрий Лоза написал, что ему нет отбоя от звонков с просьбой прокомментировать слова Пугачевой, но ему не хочется это делать.

"Если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной", - написал он, добавив, что в таком случае надо обращаться в соответствующие органы.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За Правду" Захар Прилепин жестко раскритиковал Пугачеву. По его мнению, как хорошая певица Пугачева "закончилась уже к середине 80-х, а дальше начался кабак".

"Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы", — написал Прилепин.

Теги: Алла Пугачева, иноагент



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