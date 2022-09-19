19 Сентября 2022
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Экономика Челябинская область
Мечел, стенд, Иннопром-2016 (2016) | Фото: Накануне.RU

"Мечел" продал офшор, которому принадлежит 40 % привилегированных акций компании

Компания "Мечел-Сталь" приобрела 690 тыс. 561 акций компании Skyblock Limited, зарегистрированной на Кипре.

"Количество отчужденных голосующих акций эмитента: 690 561 шт. Основание для отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг: договор купли-продажи ценных бумаг", - говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Компания Skyblock Limited, подконтрольная ПАО "Мечел", была зарегистрирована в 2007 году. Основной деятельностью компании являются частные инвестиции. Ей принадлежит 40% привилегированных акций "Мечела".

Теги: мечел, акции,



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