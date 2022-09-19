Минфин предлагает продлить кредитные каникулы на полгода

Минфин предложил продлить срок действия кредитных каникул на полгода — до 31 марта 2023 года. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Продление срока действия механизма "кредитных каникул" позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов", —говорится в пояснительной записке к проекту.

В июне сообщалось, что в России кредитные каникулы могут оказаться доступными для существенно большего круга заемщиков. Международная конфедерация обществ потребителей направила в адрес Центробанка РФ предложения по усовершенствованию механизма льготы. Регулятор пообещал их учесть.

Напомним, "каникулы" распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период составляет от 1 до 6 месяцев.