Руководство страны не поддержало кандидатуру Сергеева на пост президента РАН – академик Соломонов

Академик Юрий Соломонов сообщил, что, по данным его источников, "руководство страны" не поддержало кандидатуру Александра Сергеева на пост президента Российской академии наук.

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Сергеев (является текущим президентом академии – прим. ред.) сегодня снялся с выборов главы РАН по собственной инициативе, он заявил об административном давлении, но при этом конкретных имен и организаций, оказавших давление, не назвал.

Выступивший на общем собрании РАН академик Соломонов сообщил, что ранее Сергеев обратился к нему за поддержкой при выдвижении на выборы. Соломонов согласился поддержать коллегу при условии, что и "руководство страны" поддержит это решение. Некоторое время назад Соломонов узнал, что Сергеева "наверху" не поддерживают, и в связи с этим "снял свое согласие [поддержать Сергеева]". Соломонов оправдался тем, что "руководство страны", якобы, делает выбор исходя не из симпатий или антипатий: "Речь идет о судьбе академии".

Соломонов на собрании выступил в поддержку другого, оставшегося в гонке кандидата – академика Геннадия Красникова.