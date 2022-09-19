В Госдуме напомнили Хуснуллину об обещании восстановить электро- и водоснабжение Мариуполя

Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем Telegram-канале раскритиковал вице-премьера Марата Хуснуллина, пообещавшего, что электро- и водоснабжение Мариуполя будет восстановлено к середине сентября.

Обухов напомнил, что недавно в русскоязычном сегменте Telegram появились свидетельства массового недовольства жителей Мариуполя по поводу того, что в их домах до сих пор отсутствует электричество и водоснабжение. Потом политик привел слова вице-премьера Марата Хуснуллина о том, электро- и водоснабжение будут восстановлены к середине сентября.

"Середина сентября уже прошла, но обещанных воды и света жители Мариуполя так и не дождались. Вот я и решил спросить господина Хуснуллина, что он думает по поводу исполнения своих обещаний, и направил ему соответствующий депутатский запрос. Когда мариупольцы наконец будут обеспечены элементарными базовыми удобствами? И как вообще продвигается восстановление города? Буду с нетерпением ждать ответов на эти вопросы от нашего "главного по стройке"", - написал Обухов.