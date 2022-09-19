В Госдуме напомнили Хуснуллину об обещании восстановить электро- и водоснабжение Мариуполя

19 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Москва
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства (2011) | Фото:mos.ru

В Госдуме напомнили Хуснуллину об обещании восстановить электро- и водоснабжение Мариуполя

Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем Telegram-канале раскритиковал вице-премьера Марата Хуснуллина, пообещавшего, что электро- и водоснабжение Мариуполя будет восстановлено к середине сентября.

Обухов напомнил, что недавно в русскоязычном сегменте Telegram появились свидетельства массового недовольства жителей Мариуполя по поводу того, что в их домах до сих пор отсутствует электричество и водоснабжение. Потом политик привел слова вице-премьера Марата Хуснуллина о том, электро- и водоснабжение будут восстановлены к середине сентября.

"Середина сентября уже прошла, но обещанных воды и света жители Мариуполя так и не дождались. Вот я и решил спросить господина Хуснуллина, что он думает по поводу исполнения своих обещаний, и направил ему соответствующий депутатский запрос. Когда мариупольцы наконец будут обеспечены элементарными базовыми удобствами? И как вообще продвигается восстановление города? Буду с нетерпением ждать ответов на эти вопросы от нашего "главного по стройке"", - написал Обухов.

Теги: Сергей Обухов, Марат Хуснуллин, Мариуполь, восстановление, электроснабжение, водоснабжение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети