Покурили и погибли: в Прикамье во время пожара нашли тела двух человек

В Чернушке следователи проводят проверку по факту гибели 46-летнего мужчины и 39 летней женщины на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Их тела были обнаружены сегодня ночью, во время тушения пожара на ул. Розы Люксембург

"В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших. Устанавливаются возможные очевидцы. Предварительно установлено, что смерть мужчины и женщины наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле погибших при внешнем осмотре не обнаружено", - говорится в сообщении.

Возможной причиной пожара следователи называют неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.