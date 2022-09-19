19 Сентября 2022
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многофункциональный комплекс бизнес-класса &quot;Свобода Residence&quot; (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Три ЖК от "Атомстройкомплекса" вошли в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии

Жилые кварталы от компании "Атомстройкомплекс" вошли в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards 2022.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в номинации "Лучшее архитектурное решение – жилое здание" на победу претендует ЖК "NOVA Park" и ЖК "Квартал энтузиастов". Многофункциональный ЖК "NOVA Park" возводится в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге и объединяет четыре жилых квартала, связанных зеленым пешеходным бульваром. Кроме комфортного пространства, для удобства и общения жителей этого квартала открыт соседский центр – пространство для совместных праздников, проведения мастер-классов и других объединяющих и развивающих мероприятий. Также в периметре данного ЖК предусмотрена торгово-развлекательная зона с наземными многоуровневыми паркингами. ЖК "NOVA Park" является обладателем диплома Союза архитекторов России в конкурсе проектов на международном архитектурном фестивале "Зодчество 2020" (номинация "Многоквартирные жилые здания").

ЖК "NOVA Park"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

ЖК "Квартал энтузиастов" в микрорайоне Эльмаш, в периметре улиц Даниловская – Краснофлотцев – Ползунова – Замятина, возводится на месте отселенных ветхих бараков. Вокруг новостроек, строящихся на месте ветхого жилого фонда, уже имеется полноценная инфраструктура состоявшегося района, рядом с новым комплексом много детских садов, школ, спортивный центр. Застройку дополняет многоуровневый надземный паркинг со встроенными коммерческими помещениями. Жилой квартал возводят в соответствии с основными принципами девелопера: здесь предусмотрены закрытые дворы без машин, с комфортными и уютными площадками для отдыха детей и досуга взрослых. С заботой о жильцах осуществлено многоуровневое озеленение приватной территории двора.

ЖК "Квартал энтузиастов" в микрорайоне Эльмаш(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В номинации "Лучшая инновационная разработка – технологии" среди финалистов – многофункциональный комплекс бизнес-класса "Свобода Residence", где впервые в Екатеринбурге реализована система безопасности на основе нейросетей и бесконтактный доступ для резидентов, осуществляемый за счет BLE-меток. На конкурс проект заявлен компанией "Атомстройкомплекс" в партнерстве с уральским поставщиком систем видеонаблюдения "Недремлющее око". Флагманский объект девелопера расположен в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана.

многофункциональный комплекс бизнес-класса "Свобода Residence"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Из 196 заявок экспертный совет выбрал 73. Итоги второй Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards озвучат на IХ Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, который пройдет в "Екатеринбург-Экспо" с 18 по 21 октября этого года.

Теги: Атомстройкомплекс, ЖК, премия



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