ВС РФ уничтожили в Запорожье цеха, обслуживавшие РСЗО HIMARS

ВКС РФ нанесли удар по инфраструктуре военного предприятия "Искра" в Запорожье, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, уничтожили цеха, где обслуживались реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Кроме того, в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены две ракеты "Точка-У", в ДНР, Херсонской и Николаевской областях - двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха".