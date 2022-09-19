19 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: business-class.su

В Челябинске признали необоснованной жалобу на аукцион на строительство ФОКа по тхэквондо за 130 млн рублей

УФАС признало необоснованной жалобу на закупку по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо в Челябинске с начальной ценой контракта в 131,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, жалоба поступила от компании "МД-Консалтинг" из Тольятти. По мнению заявителя, заказчик установил неправомерные требования к составу заявки в части предоставления лицензии. В связи с этим организация просила рассмотреть жалобу и обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с действующим законодательством.

Однако УФАС не установило нарушений законодательства о контрактной системе при проведении аукциона. Заказчик может продолжить проведение конкурентной процедуры.

Площадка под строительство ФОКа находится в границах проспекта Победы, улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе. Здание будет разноэтажным высотой от двух до трех этажей. Строительство объекта планируется завершить до 15 октября 2023 года.

Теги: ФОК, аукцион, стротельство, тхэквондо,



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