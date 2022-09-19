Ученые из "Клуба "1 июля" назвали выборы президента РАН "фарсом"

"Клуб "1 июля" назвал "фарсом" выборы президента Российской академии наук с учетом снятия с них двух кандидатов, набравших на прошлых выборах больше всего голосов. Об этом говорится в заявлении клуба.

"Клуб 1 июля считает оскорбительным для членов РАН вмешательство административных органов в выборы Президента РАН, которое привело к исключению различными методами двух кандидатов, занявших два первых места на выборах пять лет назад. Важнейшим принципом деятельности Российской Академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию. Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН", - сообщается в заявлении на сайте клуба.

"Клуб "1 июля" - неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, выступивших против реформирования РАН в 2013 году (также ученые выступали против ряда более поздник инициатив, связанных с реформированием науки и РАН).

Сегодня в РАН начались выборы нового президента. Ранее в президенты РАН были выдвинуты четыре кандидата: научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и президент РАН Александр Сергеев.

Нигматулин отсеялся на этапе согласования кандидатов в правительстве России, а Сергеев сегодня заявил о снятии с выборов по собственной инициативе, при этом он сказал о "беспрецедентном административном и психологическом давлении".

Оставшиеся кандидаты – Красников и Маркович – также согласились, что предвыборная кампания проходит в условиях давления, Маркович даже заявил, что, по его мнению, в выборах все же должны были участвовать все четыре кандидата.