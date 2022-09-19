"АвтоВАЗ" собирается сделать в 2023 году полмиллиона автомобилей

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал о планах завода на 2023 г.

"Совет директоров под председательством вице-премьера Дениса Мантурова ставит нам задачу на следующий год в 500 тыс. автомобилей. Очень амбициозная задача. Это больше, чем было произведено "АвтоВАЗом" (включая автомобили Renault) в прошлом году – 433 тыс. автомобилей", - сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Именно поэтому, говорит он, была необходимость объединить производство на одной площадке в Тольятти.

"Нужно увеличить производительность трех конвейерных линий на 10-15%, таким образом, обеспечив расширение линейки автомобилей, не только Granta и Niva, которые мы можем производить сегодня, но Lagrus и Vesta", - сказал Соколов.

При этом он уверен, что спрос будет.

"На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600-650 тыс. автомобилей) к 900 тыс. – 1 млн. В дальнейшем, к 2030 г. рынок восстановится до уровня 1,5 млн автомобилей, а к 2035 – до 2 млн. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг", - сказал Соколов.