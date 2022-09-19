В Екатеринбурге угонщик въехал в дом, скрываясь от полиции

В Екатеринбурге полицейские задержали угонщика кроссовера. Он врезался в стену дома, пытаясь уйти от погони.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, ранним утром 18 сентября на перекрестке улиц Машиностроителей – Баумана автоинспекторы хотели остановить автомобиль Toyota RAV 4 с целью проверки документов. Однако водитель законному требованию не подчинился и продолжил движение. Экипаж ДПС начал преследование, в итоге водитель Toyota на скорости не справился с управлением и въехал в стену дома.

В дальнейшем было установлено, что сидевший за рулем завладел авто незаконно. Водителем оказался нигде не работающий и ранее несудимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1994 года рождения. При опросе угонщик во всем сознался. Сейчас он госпитализирован в 36 ГКБ с травмами после дорожно-транспортного происшествия.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством". Его фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.