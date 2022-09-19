СП: Площадь лесных пожаров выросла в 4 раза за 10 лет

За десятилетний период с 2012 по 2021 год пройдено огнем 54,6 млн га леса, из них за последние пять лет – 42,1 млн га, или 77%. А площадь лесных пожаров по сравнению с 2012 годом увеличилась в 4,4 раза. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита эффективности мер по воспроизводству лесов в России.

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Отмечается, что лесовосстановление за десятилетний период проведено только на площади 9,6 млн га, или 18% площади пожаров. По итогам проверки Счетная палата рекомендовала Минприроды России утвердить правила создания лесных питомников и их эксплуатации. Там прислушались к рекомендации, выпустив соответствующий приказ, действующий до 1 марта 2028 года. Но теперь нужны проекты освоения лесов, отчеты об их использовании, защите, охране от пожаров, воспроизводстве лесов и лесоразведении.

Ранее Счетная палата заявила, что ежегодно теряется лесов больше, чем восстанавливается. В настоящее время общая площадь лесов, требующая восстановления, составляет 35,4 млн га, что равно по площади территории Бурятии.

Расходы на воспроизводство лесов за 5 лет выросли на 70%, но опрос регионов показал, что условия, необходимые для эффективного воспроизводства лесов, не созданы. Нет даже актуальных данных. По 84% площади лесного фонда данным уже больше 10 лет.