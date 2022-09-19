Кандидат на пост президента РАН Красников выступил против давления силовиков на ученых

Кандидат на пост президента Российской академии наук, академик Геннадий Красников призвал правоохранительные органы отказаться от усиления давления на ученых. По его мнению, руководство РАН должно обращать внимание на все подобные случаи, поддерживать ученых и выходить с такими вопросами на руководителей страны, чтобы не давать коллег в обиду.

"Вызывает тревогу растущее давление на ученых со стороны правоохранительных органов. Любой такой инцидент должен рассматриваться в руководстве РАН. Это не позволительно: допускать такое отношение к авторитетным ученым", - заявил Красников на общем собрании РАН.

Красников также раскритиковал текущее руководство академии за снижение авторитета РАН и пассивность в отстаивании интересов ученых.

"С 2012 года – после реформы РАН – авторитет и влияние академии снижается. После известных февральских событий обстановка принципиально иная, для РАН открылось окно возможностей, - заявил академик. - Если раньше к отсутствию своих технологий относились относительно спокойно, то сейчас спрашивают: что вам надо для проведения исследований мирового уровня? Отношение к науке у руководства страны кардинально меняется. Но вместо того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, мы продолжаем терять авторитет. Мы не проявляем настойчивости и твердости в отстаивании своей позиции".

Он считает, что "реформа РАН возникла не на пустом месте": "Мы не смогли тогда предотвратить реформу. Сегодня мы находимся в таком же переломном моменте. Либо мы скатываемся в научный клуб, либо возрождаем великую Академию наук".

"Нужно включение РАН в систему принятия государственных решений. Президент РАН должен работать с президентом, председателем правительства РФ и так далее. Работа должна быть каждодневной. Если бы такая работа велась, мы бы не обсуждали сказанное в адрес Академии в Госдуме", - заключил Красников.