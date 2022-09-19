19 Сентября 2022
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Экономика В России
Лада Веста, Lada Vesta (2015) | Фото: Накануне.RU

Объявлена дата появления прототипа электромобиля Lada Largus

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил о том, что первые прототипы электромобиля Lada Largus могут появятся уже к концу текущего года или на рубеже 2022-23 гг.
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"Соответственно, первая опытная партия будет выпущена в рамках следующего года. Если говорить о серийном производстве, его объем будет зависеть от потребности рынка. Но, в отличие от всех других проектов, которые были анонсированы в последнее время, электрический Lagrus "АвтоВАЗа" будет единственным высоколокализованным отечественным электромобилем. В этом будет его конкурентное преимущество", - сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Ранее Соколов сообщил о том, что электромобиль будет на 20-30% дороже обычной версии Largus.

Теги: Максим Соколов, Lada largus



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Развитие сюжета:

Ранее 19.09.2022 13:35 Мск "АвтоВАЗ" собирается сделать в 2023 году полмиллиона автомобилей

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