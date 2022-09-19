Объявлена дата появления прототипа электромобиля Lada Largus

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил о том, что первые прототипы электромобиля Lada Largus могут появятся уже к концу текущего года или на рубеже 2022-23 гг.

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"Соответственно, первая опытная партия будет выпущена в рамках следующего года. Если говорить о серийном производстве, его объем будет зависеть от потребности рынка. Но, в отличие от всех других проектов, которые были анонсированы в последнее время, электрический Lagrus "АвтоВАЗа" будет единственным высоколокализованным отечественным электромобилем. В этом будет его конкурентное преимущество", - сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Ранее Соколов сообщил о том, что электромобиль будет на 20-30% дороже обычной версии Largus.