В одном из районов Челябинской области приостановили отопительный сезон

В Кусинском районе Челябинской области из-за установившейся теплой погодой приостановлен отопительный сезон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Отопительный сезон в районе начался с 5 сентября. С 16 сентября он был приостановлен из-за теплой погоды до 26 сентября.

По данным областного минстроя, в настоящий момент распоряжения о начале отопительного сезона приняты в 17 муниципалитетах. В 15 поэтапно подключается отопление, в основном в социальных учреждениях.