19 Сентября 2022
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Политика Санкт-Петербург
коллаж, Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

"Незыгарь" рассказал об управленческом поражении Беглова после скандала с переносом "реновации"

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в шорт-лист «Незыгаря» на фоне переноса на 2024 год реализации ряда положений вызвавшего общественные волнения закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ). Было отмечено, что сложившаяся ситуация ознаменовала управленческое поражение главы Смольного.

Ранее в Телеграм-канале «Незыгарь» была опубликована запись «Губернаторы в режиме мобилизации». В соответствующем антирейтинге петербургский градоначальник занял третью позицию. Аналитики напомнили, что ранее Беглов предложил парламенту отложить вызвавшую социальное недовольство программу так называемой «реновации».

«Условия расселения по программе не позволяли жителям гарантированно получать жилье в том же районе северной столицы, что и вызвало бурю возмущения. Беглов осмотрительно отказался от реализации крайне спорных планов, но это было воспринято и простыми жителями, и его оппонентами среди элит как управленческое поражение губернатора», — говорится в записи.

Аналитики убеждены, что решение Беглова по «откату» КРТ оказалось запоздалым, поскольку экспертное сообщество и рядовые горожане массово высказывались против «реновации».

Напомним, под действие «реновации по-бегловски», как КРТ уже прозвали в народе, подпадают «панельки», построенные в период с 1957 года по 1970 годы. Граждане, эксперты и муниципальные депутаты критикуют новый документ Смольного, отмечая, что чиновники подходят к выполнению условий недобросовестно. Люди опасаются «неожиданного» для себя лишения привычного жилья и переселения в многоэтажные дома на городские окраины. Критика закона о КРТ также привлекала внимание Следственного комитета. Так, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургскому главку изучить жалобы жителей на инициированный Александром Бегловым процесс.

Теги: незыгарь, александр беглов, реновация, смольный



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