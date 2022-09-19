"Россия самоочищается от "пятой колонны": депутат обратил внимание силовиков на уральский портал

Прокуратура проверила интернет-портал "Уралнаш" на предмет возможной дискредитации российской армии. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

Читайте также: Куйвашев вступился за обвиняемого в дискредитации армии Ройзмана

Как написал сегодня парламентарий на своей странице в соцсети, факты подтвердились: на портале действительно обнаружились материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

"Для недопущения распространения недостоверной, общественно значимой информации, прокуратурой области подготовлено заключение о наличии оснований для внесудебного ограничения Федеральной службой Роскомнадзора доступа к интернет-ресурсам, распространяющим противоправный контент", - говорится в ответе надзорного ведомства, который приводит Альшевских.

Кроме этого, прокуратура обратилась в полицию с просьбой найти лиц, распространяющих информацию с нарушением требований закона, чтобы привлечь их к ответственности.

"Россия постепенно самоочищается от "пятой колонны". Обратил внимание правоохранителей на очередной образчик – деятелей из Екатеринбурга", - прокомментировал ситуацию сам депутат.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Свердловский областной суд оставил в силе крупные штрафы учредителю издания "Вечерние ведомости", которое обвинили в дискредитации Вооруженных сил.