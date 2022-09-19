"Россия самоочищается от "пятой колонны": депутат обратил внимание силовиков на уральский портал

19 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Андрей Альшевских (2019) | Фото: Накануне.RU

"Россия самоочищается от "пятой колонны": депутат обратил внимание силовиков на уральский портал

Прокуратура проверила интернет-портал "Уралнаш" на предмет возможной дискредитации российской армии. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.
Читайте также:

Как написал сегодня парламентарий на своей странице в соцсети, факты подтвердились: на портале действительно обнаружились материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

"Для недопущения распространения недостоверной, общественно значимой информации, прокуратурой области подготовлено заключение о наличии оснований для внесудебного ограничения Федеральной службой Роскомнадзора доступа к интернет-ресурсам, распространяющим противоправный контент", - говорится в ответе надзорного ведомства, который приводит Альшевских.

Кроме этого, прокуратура обратилась в полицию с просьбой найти лиц, распространяющих информацию с нарушением требований закона, чтобы привлечь их к ответственности.

"Россия постепенно самоочищается от "пятой колонны". Обратил внимание правоохранителей на очередной образчик – деятелей из Екатеринбурга", - прокомментировал ситуацию сам депутат.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Свердловский областной суд оставил в силе крупные штрафы учредителю издания "Вечерние ведомости", которое обвинили в дискредитации Вооруженных сил.

Теги: Альшевских, портал, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети