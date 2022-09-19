19 Сентября 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: Идею Кадырова о "самомобилизации" должно оценивать профессионалы

Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об объявлении "самомобилизации" должно комментировать Министерство обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать, конечно, это должно оценивать Минобороны", - цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Напомним, глава Чечни предложил губернаторам, "не дожидаясь объявления военного положения", подготовить по тысяче добровольцев. По его мнению, регионы могут быть инициаторами любых начинаний, одним из которых, как считает Кадыров, должна стать "самомобилизация". При этом экс-депутат заксобрания Александр Григоренко, участвовавший в спецоперации на Украине с апреля по август, назвал идею Кадыров "утопией".

Теги: песков, кадыров, самомобилизация



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