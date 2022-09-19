19 Сентября 2022
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Наука и техника В России
Александр Сергеев (2017) | Фото: Накануне.RU

Президент РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов нового главы РАН.

"Кампания по выбору нового президента РАН проходит в беспрецедентных условиях. Многие члены РАН подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению. Такого еще никогда не было, по крайней мере, в новейшей истории РАН. В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов РАН, я считаю, их большинство в этом далее. Но события последних дней вынуждают меня снять своих кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение. Я не призываю отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. Призываю всех вас принять решение в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями", - заявил Сергеев на общем собрании РАН, проходящем сегодня в Москве.

Теперь на пост президента РАН осталось два кандидата, основным из которых называют академика Геннадия Красникова. Также на пост главы академии претендует Дмитрий Маркович.

Выборы президента РАН состоятся завтра.

Теги: александр сергеев, президент ран, ран, выборы



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