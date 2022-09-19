В Перми состоится концерт памяти королевы Елизаветы II

В пермском органном зале состоится концерт памяти королевы Английской Елизаветы II, сообщили Накануне.RU в пресс-службе филармонии.

Концерт пройдет в исполнении солиста Свердловской государственной академической филармонии, органиста Тараса Багинца.

"Каждое выступление этого известного органиста отличается изысканной программой и безупречным исполнением. Программа пермского концерта привлекательна разнообразием стран, эпох, стилей и красотой выбранных произведений. Органист предлагает встретиться с выдающимися композиторами Франции, Швеции, Англии, Германии и России. Прозвучат сочинения Марселя Дюпре, Оскара Линдберга, Дмитрия Шостаковича, Чарльза Джона Стэнли, Ральфа Воан-Уильямса, Эдварда Элгара, Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана. Концерт начнется с виртуозного органного цикла "Три прелюдии и фуги" французского композитора–романтика Марселя Дюпре. Это сочинение прославилось невероятной технической сложностью. В течение многих лет его не мог исполнить никто, кроме самого автора. Теперь это наиболее исполняемое произведение Марселя Дюпре", - говорится в сообщении.

В программе прозвучит музыка Ральфа Воана-Уильямса, которая звучала на похоронах принцессы Дианы, а также на свадьбах двух ее сыновей: принца Уильяма и принца Гарри.

Услышать произведения можно будет 20 сентября, в 19.00.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял ее сын, 73-летний принц Чарльз.