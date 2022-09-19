Рособрнадзор введет требования к сайтам школ

Рособрнадзор могут наделить полномочиями по установлению требований к сайтам школ и других образовательных организаций. Законопроект опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что требования к сайтам утверждались приказами Министерства образования, а позже просвещения с 2014 года. А соответствующий приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 года утратил силу в марте.

Предполагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", дополнив часть 3 статьи 29 новым абзацем о полномочиях Рособрнадзора выдвигать требования к структуре официального сайта образовательной организации и формату представления информации.

По данным опроса ОНФ 2020 года, около 1% школ в России не были подключены к интернету, а 18% имели фактическую скорость сети ниже 2 Мбит/с, что не позволяет воспроизводить видеоматериалы. Процент учителей и родителей, которые недовольны качеством цифрового обучения (по техническим причинам), еще выше.