19 Сентября 2022
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Происшествия Омская область
Самолет (2022) | Фото: Накануне.RU

В Омске умер командир экипажа самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург

Командир самолета Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту самолета в омском аэропорту.

"Реанимационная бригада "Скорой помощи" прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", - сообщили РИА Новости в Минздраве Омской области.

Самолет совершил экстренную посадку в омском аэропорту в 22.40 (19.40 по московскому времени) 18 сентября. Пилот умер на борту самолета еще до приезда "Скорой помощи".

Теги: Самолет, полет, Боинг, Boeing



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