В Омске умер командир экипажа самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург
Командир самолета Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту самолета в омском аэропорту.
"Реанимационная бригада "Скорой помощи" прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", - сообщили РИА Новости в Минздраве Омской области.
Самолет совершил экстренную посадку в омском аэропорту в 22.40 (19.40 по московскому времени) 18 сентября. Пилот умер на борту самолета еще до приезда "Скорой помощи".