19 Сентября 2022
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Наука и техника В России
уральский оптико-механический завод уомз производство цех (2008) | Фото: Накануне.ru

Проведение СВО обеспечивают разработки, созданные научными институтами РАН – Сергеев

Президент Российской академии наук Александр Сергеев не согласился с тем, что результатов деятельности РАН не видно. Он привел в пример последние годы, в которые, как считает Сергеев, имена членов академии звучали особенно громко. Президент РАН напомнил, что членами академии являются и разработчики вакцин и лекарств от коронавируса, и ученые, работающие в сфере оборонных технологий. "Проведение специальной военной операции обеспечивают разработки, созданные научными институтами РАН", - заявил Сергеев на общем собрании академии.

Он согласился с тем, что наука в России останется недофинансированной, причем и после начала СВО. Сергеев напомнил, что президиум РАН постоянно призывает правительство увеличить финансирование науки, в последний раз, например, предлагали увеличить бюджет этой отрасли в полтора – два раза.

"1% ВВП финансирование науки [в России] – это значительно ниже, чем в тех странах, с которыми мы хотим соревноваться. 0,18% ВВП - финансирование фундаментальной науки, в развитых странах – 0,45%. И каждое общее собрание мы рекомендуем расширить финансирование. Мы предложили в последний раз увеличить в полтора – два раза финансирование науки. Но это вопрос системы, а не нас", - отметил президент РАН.

Он также не согласился с тезисом о том, что молодые ученые в России находятся в невыгодном положении по сравнению со многими иностранными коллегами: "Ну сколько у нас в стране есть грантов для молодежи. Молодежи уделяется очень большое внимание. Молодежи предоставляются очень хорошие условия для научного развития".

Сергеев заверил, что РАН до последнего боролась за ряд грантовых программ, которые в результате были сокращены. Речь, в том числе, о Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ). "Баталия была. Да, мы сражались года полтора, мотивировали, что это нужный фонд, сыгравший огромную роль в нулевые и десятые годы. Благодаря ему сотни ученых остались в стране и не уехали за границу. Мы просили, чтобы грантовая деятельность фонда сохранилась. Решение было принято другое. Мы говорили, что это неправильно. Деятельность в защиту РФФИ велась очень активно", - заявил Сергеев.

Теги: сво, ран, александр сергеев



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