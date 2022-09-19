19 Сентября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Игорь Сапко (2016) | Фото:Накануне.RU

Бывший мэр Перми назвал прошедший митинг против транспортной реформы "осенним обострением"

Бывший глава Перми, экс-депутат Госдумы РФ Игорь Сапко прокомментировал митинг против транспортной реформы, который прошел в Перми 18 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

В своих соцсетях Сапко назвал протестную акцию "осенним обострением" и предположил, что мэрия недостаточно открыто обсуждает эту тему с жителями города. По словам бывшего мэра, заявленная организаторами акции протеста тема "Транспортная реформа" фактически свелась к увеличению тарифа в 2023 году, оставив за скобками другие вопросы реформирования. Политик отметил, что пермяки не протестуют против других вопросов реформы: нового общественного транспорта, чистых салонов и форменной одежды водителей, бесплатного проезда для школьников 1-4 классов.

"Митинги - это язык невыслушанных. Много говорено в последнее время о транспортной реформе, о тарифе, да мало сказано! Наличие полноценного диалога со всеми заинтересованными сторонами - важнейшая составляющая обозначенного вопроса! Муниципальным властям необходимо максимально открыто говорить с населением о своих планах, выслушивать и отрабатывать каждое предложение пермяков по маршрутной сети, по пересадкам, по работе валидаторов и контролеров, использовать для этого различные площадки и средства коммуникации", - заявил политик.

Игорь Сапко предложил создать постоянно действующую депутатскую рабочую группу по транспорту и привлечь к ее работе экспертов. Расчеты экономически обоснованного тарифа должны быть публичны, чтобы при желании можно было проверить корректность и достоверность используемых данных, в том числе по пассажиропотоку, соответствие расчета утвержденной методике. Необходимо просчитывать изменение размера тарифа при моделировании внедрения бесплатных пересадок, изменения маршрутов движения, сокращения количества "зайцев" и обязательное планирование работы.

Также Игорь Сапко сообщил, что 26 сентября состоится заседание Общественной палаты Пермского края, где планируется заслушать вопрос о ходе реализации транспортной реформы в городе Перми. Он предложил обсудить конкретные предложения, с которыми митингующие хотят выходить к общественности города.

Бывший парламентарий заявил, что на сегодняшний день решение о повышении стоимости проезда не принято.

"Напомню, что само решение об установлении тарифа, как и сам размер тарифа - это решение депутатов Пермской городской думы, а такого решения на сегодня нет. И любая спекуляция на эту тему не уместна!", - заявил он.

В Перми 18 сентября состоялся митинг, посвященный протесту против транспортной реформы. Согласовать заявку организаторам удалось лишь с седьмой попытки, и то власти отказали в проведении мероприятия в центре и отправили протестующих на окраины города. Встреча недовольных реформой состоялась в Саду камней, что вблизи станции Пермь-II. Среди затронутых тем - "обрезка" маршрутов, а также отсутствие обсуждения новаций с горожанами, а также необходимость вернуть транспорт жителям. В конце мероприятия митингующие потребовали отставки главы городского дептранса Анатолия Путина.

Теги: митинг, транспортная реформа, Игорь Сапко



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