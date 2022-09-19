В Екатеринбурге появился новый арт-объект – "Фарфоровая "Волга"

В Екатеринбурге художники фестиваля "Стенограффия" представили новый арт-объект.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, создателями новой работы "Политика ракурса" стала местная команда – Hot Singles in Your Area. На этот раз уличные художники превратили автомобиль "Волга" в элемент сервиза Императорского фарфорового завода, покрыв машину узором "Кобальтовая сетка". Этот рисунок был создан в 1964 году по мотивам росписи первого отечественного сервиза "Собственный", изготовленного Д.И. Виноградовым в середине XVIII века для императрицы Елизаветы Петровны.

"Арт-объект "взламывает" городское пространство: если смотреть на "Волгу" с определенного ракурса, можно заметить, как рисунок превращает машину в плоское изображение, а с другого ракурса сетка порвана. При этом человек, смотрящий на работу, видит только одно состояние, которое будет для него правдивым. Но, как и в жизни, чтобы разобраться, что происходит, стоит смотреть на ситуацию с разных сторон", - поясняют авторы объекта.

Напомним, "Стенограффия" проводится в уральской столице с 2010 года. Фестиваль курирует мэрия и лично глава Екатеринбурга Алексей Орлов.