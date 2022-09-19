Песков ответил на вопрос о готовности Пугачевой стать иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, артистка обратилась к Минюсту РФ c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

Ранее Минюст обновил список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. В перечень был включен телеведущий и юморист, муж Пугачевой Максим Галкин*. По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.