19 Сентября 2022
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Общество В России
Алла Пугачева Максим Галкин (2019) | Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Песков ответил на вопрос о готовности Пугачевой стать иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, артистка обратилась к Минюсту РФ c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

Ранее Минюст обновил список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. В перечень был включен телеведущий и юморист, муж Пугачевой Максим Галкин*. По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Теги: пугачева, иноагент, песков



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