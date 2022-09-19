19 Сентября 2022
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Политика Новосибирская область
Знак &quot;Дорожные работы&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Новосибирской области сообщил, что контроль качества дорожных работ в регионе будет возрастать

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы контроля качества проведения дорожных работ в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 19 сентября.

«Будем продолжать улучшать качество ремонтных работ, эффективность и качество контрольных процедур. Необходимо не просто выявить замечания, но и вместе с подрядной организацией провести внутреннее расследование, выявить причины появления дефектов – какие отступления от технологии, и кем, были допущены, чтобы дефект стал возможен. Объемы дорожного строительства и ремонта в Новосибирской области будут только расти, строить будем сами – подрядчиков будем развивать, в том числе – по выстраиванию процедур контроля качества», – подчеркнул глава региона.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

О реализации мероприятий по повышению качества дорожных работ губернатору доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. В соответствии с планом мероприятий по усилению контроля качества выполнения дорожных работ предусмотрено привлечение к осуществлению контроля специализированных инженерных организаций. В регионе заключены контракты на осуществление строительного контроля на 18 объектах, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В результате проведенных проверок наблюдается тенденция к повышению качества выполненных подрядными организациями работ и уменьшение количества выявляемых замечаний.

По состоянию на 16 сентября строительным контролем, выполненным специализированными организациями, было выявлено 23 нарушения на 9 объектах, наиболее серьезные из них относятся к качеству асфальтобетонного прикрытия. Для их устранения подрядными организациями, за свой счет, было переустроено около 400 квадратных метров покрытия, заказчиком применено штрафных санкции к подрядным организациям на сумму 30,8 млн рублей. В настоящее время все замечания устранены в полном объеме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Теги: андрей травников, контроль качества, дорожные работы, нацпроект



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