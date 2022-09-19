19 Сентября 2022
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Наука и техника В России
учебник (2018) | Фото: www.oprf.ru

РАН попросит правительство вернуть ей право экспертизы школьных учебников

Российская академия наук попросит правительство вернуть ей возможность проводить независимую экспертизу содержания школьных учебников. Это предложение было высказано на общем собрании РАН и поддержано президентом академии Александром Сергеевым.

Академик Алексей Семенов отметил, что вопрос с учебниками не был поднят в отчете президиума РАН, хотя он "беспокоит всю страну".

"Везде говорится, что Академия не уследила за тем, куда впадает Волга. И это ожидание (вмешательства РАН в ситуацию с учебниками – прим. ред.) в какой-то момент возникает и у власти. В 2005 году Путин попросил Академию позаботиться о том, чтобы содержание учебников соответствовало современному знанию", - отметил Семенов.

Он добавил, что "сейчас реализуется линия на создание единого учебника": "И тем важнее, чтобы мы свое независимое мнение высказывали публично, в том числе в прессе".

Сергеев напомнил коллегам, что сейчас законная экспертиза учебников – прерогатива Минпросвещения. "Мы можем проводить экспертизу, но она будет восприниматься как любительская деятельность. Очень правильно, если мы еще раз обратим внимание правительства на то, что мы считаем это неправильным. Можем попросить правительство пересмотреть нормативные документы, которые ограничивают нашу экспертизу учебников", - добавил президент РАН.

Теги: ран, экспертиза, школьные учебники, александр сергеев



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