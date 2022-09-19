В Польше потребовали от Шольца объяснить слова о пересмотре границ

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.

Напомним, ранее Шольц заявил, что требования Польши о репарациях может довести дело до пересмотра границ.

"Мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы изменить границы", - сказал Шольц, который выразил надежду, что границу между Польшей и Германией установлены раз и навсегда.

Солох в эфире Польского телевидения заявил, что для того, "чтобы вернуть после этих слов доверие с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова".

"Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство - являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься", - цитирует его РИА Новости.

15 сентября польский Сейм принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны.