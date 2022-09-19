Для новой российской космической станции выберут высокоширотую орбиту - РАН

Новая российская космическая станция, которая может быть создана во второй половине 20-х годов, будет располагаться на высокоширотной орбите, сообщил на общем собрании РАН глава совета Академии по космосу, академик Лев Зеленый.

Он сообщил, что по поводу концепции работы новой станции были "долгие, напряженные дискуссии".

"Была выбрана высокоширотная орбита, она выгодна для мониторинга поверхности Земли, будет охвачен полностью наш арктический регион. На этой орбите более сложная геофизическая обстановка, сейчас разрабатываются возможности решения этих проблем", - рассказал Зеленый.

Он добавил, что новый глава Роскосмоса Юрий Борисов "услышал" просьбу РАН чаще проводить заседания советов (Роскосмоса и РАН – прим. ред.) – теперь они будут проводиться раз в квартал.