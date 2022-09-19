Жительница уральского ЗАТО лишилась более 300 тысяч рублей, "вложившись" в криптовалюту

Жительница уральского ЗАТО Лесной лишилась сотен тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, в Telegram женщина нашла информацию об инвестировании в криптовалюту. Зная о том, что в интернете много аферистов, она решила внимательно изучить сайт: способы возвращения денег и отзывы людей, которые были размещены на нем. Все выглядело убедительно, и, пообщавшись с "представителем компании", она перевела первые 75 тысяч рублей.

Затем в личном кабинете жительница Лесного увидела, что за несколько часов денежная сумма выросла в 10 раз и решила получить деньги. Однако хорошо подготовленные мошенники, используя разные уловки, смогли не только не отдать вложенные средства, а убедили под разными предлогами внести еще – на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Так как деньги не возвращались, женщина решила выяснить причину, но с ужасом увидела, что канал в интернете и чат, через который велась переписка, уже удален. Пострадавшая пошла в полицию. Сейчас силовики ведут розыск злоумышленников.