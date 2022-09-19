19 Сентября 2022
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Наука и техника В России
ПМЭФ, Александр Сергеев (2018) | Фото: forumspb.com

Никаких претензий со стороны руководства нашей страны к деятельности РАН нет – Сергеев

Уходящий состав президиума Российской академии наук во главе с президентом РАН Александром Сергеевым раскритиковали из-за недовольства со стороны властей.

Академик Евгений Каблов перед выборами президента РАН – на общем собрании Академии – вспомнил критику спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот весной этого года заявил, что результатов работы РАН не видно. Чуть мягче, но в аналогичном ключе высказался и председатель правительства Михаил Мишустин.

"Володин сказал, что Сергеева приглашают в Госдуму – рассказать о результатах деятельности. Но мы [РАН] ежегодно отправляем доклады о нашей работе. Что же получается? Правительство, президент, Госдума – не знают о результатах нашей работы?", - спросил Каблов.

"Чем же закончилась та критика от председателя Госдумы? А Вы, Александр Михайлович [Сергеев], не находите мужества встать и ответить на эту реплику. Вы сказали, что ходили в Госдуму на какой-то комитет. Но с Володиным вы утрясли эту ситуацию? Президент [РАН] должен добиваться отношения с уважением к Академии", - заявил академик.

Сергеев ответил: "После того выступления в Госдуме мы направили письмо Володину и во все фракции. С нашим возражением против такой резкой постановки вопроса и готовностью отчитаться. Мы получили приглашение отчитаться на профильном комитете. Отчет был принят". Президент РАН добавил: "Последний отчет у меня был перед президентом страны принят в этом году, никаких претензий со стороны руководства нашей страны к деятельности РАН нет".

Теги: александр сергеев, правительство, ран, вячеслав володин



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