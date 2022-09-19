19 Сентября 2022
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Экономика В России
поле пшеница (2015) | Фото: gubernator74.ru

Агробизнес России получит новые субсидии от властей

Правительство расширило возможности получения субсидий для отечественного агробизнеса. Детали кабмин привел в своем Telegram-канале.

С 20 до 50% будет увеличен размер возмещения расходов на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Предприниматели, вложившие средства в строительство и обновление предприятий по производству кормов для аквакультуры, смогут получить компенсации 20% затрат на эти проекты.

"Весь комплекс мер начнет действовать уже со следующего года. Рассчитываем, что это поможет нарастить объемы производства в российском агросекторе", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теги: Правительство РФ, поддержка, аграрии



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