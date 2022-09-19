Более половины россиян стали больше работать в последние годы - опрос

Россияне стали больше работать за последние годы – 53% трудоустроенных сограждан заявили о таком наблюдении. Если сравнивать с 1992 годом, то показатель вырос в 1,4 раза. При этом треть граждан сообщила, что объем работы не изменился, а 13% стали работать меньше. Это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оказалось, что 38% россиян сегодняшнее их место работы устраивает больше, чем пару лет назад. Довольных больше среди мужчин, молодежи, а также граждан, благополучных в материальном плане.

При этом больше стали работать те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (59% респондентов из группы с низкими доходами). Также больше стала работать молодежь, а меньше – граждане старшего возраста.

Также у граждан стало больше свободного времени. Но если об увеличении работы говорит больше половины, то свободное время появилось только у четверти граждан (27%). В сравнении с 1992 годом выглядит неплохо – тогда о росте свободного времени заявляли только 15%.