Свердловское правительство сложило полномочия

Сегодня, 19 сентября, правительство Свердловской области сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Читайте также: Как не родной

По решению главы региона Евгения Куйвашева, который сегодня официально вступил в должность после выборов, члены кабинета министров продолжат работу. До формирования нового состава правительства они будут исполнять свои обязанности.

Сегодня Куйвашев подписал указ, в соответствии с которым правительство продолжит действовать до сформирования нового состава.

Напомним, что на прошлой неделе в отставку ушел заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов.