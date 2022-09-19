МИД КНР выразил протест США после заявления Байдена о готовности защищать Тайвань

Китай сделал представление США и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Накануне американский лидер заявил, что США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с КНР. Он подтвердил, что стратегия США в потенциальном конфликте с КНР будет отличаться от участия американской стороны в украинских событиях прямым участием армии.

Представитель КНР подчеркнула, что это заявление грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совестных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня.

"Это также направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам", — заявила дипломат, добавив, что Китай не потерпит попыток расколоть страну.

Дипломатическое ведомство также подчеркнуло, что Китай 2оставляет за собой право принять все необходимые меры", пишет "Коммерсантъ".