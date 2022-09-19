19 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Елизавета II (2015) | Фото:PA

Трансляция похорон Елизаветы II – деградация человеческой цивилизации, - политолог

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале сообщил о том, что трансляция похорон скончавшейся королевы Великобритании – деградация человеческой цивилизации.

"Сегодня в 11 00 начало торжественных похорон королевы Елизаветы. Телеканалы всего мира ведут прямую трансляцию. Так похороны и трагедия превращены в шоу и фарс. Так деградирует человеческая цивилизация", - написал Марков.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники лондонской службы "Скорой помощи" за несколько дней получили 710 вызовов от людей, почувствовавших себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II. Очередь из желавших попрощаться растянулась на 8 км.

Теги: Елизавета II, королева, похороны, Сергей Марков



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