В Прикамье оборонные предприятия перевели на круглосуточный режим работы

В Пермском крае ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса переходит на круглосуточный режим работы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ".

Так, часть производственных участков ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (дочерняя компания ПАО "Мотовилихинские заводы") переведена на работу в три смены. По данным издания, это связано с выполнением гособоронзаказа. Аналогичная ситуация сложилась и на "Пермском пороховом заводе".

Конкретные виды производимой на этих участках продукции не уточняются.