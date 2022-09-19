19 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Стрелков: ВСУ попытаются атаковать в направлении Азовского моря

ВСУ попытаются прорваться к Азовскому морю, где оборона союзных сил наименее защищена. Об этом сказал первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он считает, что ВСУ планирует нанести серию ударов на всем фронте, так как сосредоточения противника выявлены везде. Но наиболее опасные имеются на двух соседних участках фронта - в районе Гуляйполя и Пологов в Запорожской области с направлением на Мелитополь и Бердянск, а также в районе Докучаевска юго-западнее Донецка с направлением на Волноваху и Мариуполь.

При этом на Харьковском и на Херсонском направлениях, скорее всего, будут отвлекающие удары. Вероятнее удар восточнее Херсона в район Берислава. На сам Херсон ВСУ едва ли пойдут в наступление.

"В районе Херсона, уверен, что противник знает, у нас есть резервы, чего, может быть, не скажешь о других участках фронта", – отметил Стрелков.

Ранее уже высказывались опасения, что ВСУ могут попытаться прорваться к Азовскому морю.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отмечает, что относительная стабильность на линии фронта не должна вводить в заблуждение. ВСУ готовятся, перебрасывают силы и средства. В районе Курахово к западу от Донецка происходит регулярная разгрузка эшелонов с техникой и личным составом. А "наступательные излишки" позволяют держать союзные силы в неведении относительно дальнейших планов.

Теги: Украина, ВСУ, Азовское море



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